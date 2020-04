Coronavirus, ieri sanzionate otto persone su 226 controlli

I motivi sono sempre gli stessi: in giro senza adeguata giustificazione oppure senza mascherina. Continuano senza sosta le multe in seguito ai controlli in città sul rispetto norme imposte per contenere la pandemia da Coronavirus. Nella giornata di lunedì la polizia locale ha effettuato 226 controlli su pedoni, veicoli ed esercizi commerciali, nell'ambito dell'attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l'emergenza Coronavirus.

Le persone controllate sono state 143, 52 delle quali a piedi e le altre a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 83 esercizi pubblici e attività commerciali. Ad essere sanzionate sono state 8 persone. Due cittadini sono stati multati perché non avevano la mascherina; sei perché erano privi di adeguata motivazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuna violazione è stata, invece, riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.