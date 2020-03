Coronavirus, primo caso positivo alla Ederle: è un dipendente italiano

Un dipendente italiano dell'esercito statunitense del comando U.S. Army Garrison Italy è risultato positivo al test per il nuovo

coronavirus, o COVID-19. E' il primo caso all'interno della Caserma Ederle.

Il dipendente, in servizio alla direzione dei lavori pubblici, è stato sottoposto a test presso una struttura sanitaria italiana dove si trova tutt'ora ricoverato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comando ha avviato le procedure per rintracciare le persone con cui il lavoratore avrebbe potuto avere contatti all’interno della base nelle ultime due settimane. Si precisa che quest’ultimo ha prestato servizio in caserma fino al 5 marzo. La guarnigione sta attuando tutte le misure di controllo e prevenzione previste per contenere la diffusione di COVID-19.



"Da parte del comando della Guarnigione dell’esercito statunitense in Italia - spiegano in una nota - sono state prese tutte le precauzioni e le misure necessarie per proteggere la salute della nostra forza. Stiamo lavorando in stretto coordinamento con le autorità italiane, l'ambasciata degli Stati Uniti e gli istituti di sanità pubblica e di prevenzione per garantire la salute e la sicurezza del nostro personale e della comunità italiana", ha affermato il colonnello Daniel Vogel, comandante della guarnigione.