Coronavirus, aumenta il numero dei positivi nel Vicentino: 4 i ricoverati al San Bortolo

Sono saliti stamane a 307 i casi confermati di Coronavirus in Veneto, 16 in più rispetto al bilancio di lunedì sera.

I pazienti ricoverati sono complessivamente 68, mentre rimangono 2 i decessi legati al virus. Dei casi nuovi accertati, 9 riguardano Padova, 3 Verona, 2 Vicenza, 1 rispettivamente Belluno e Rovigo.

Come rende noto l'Ulss 8 berica, nel bollettino aggiornato alle 13 di mercoledì, sono ora 7 le persone risultate positive al Coronavirus, di queste 4 ricoverate e tre in isolamento fiduciario.

Ad oggi, martedì 3 marzo, sono 188 i tamponi eseguiti dall'Ulss 8 Berica, le ulteriori 2 positività riguardano pazienti ricoverati nell’ospedale di Vicenza. Dei 4 pazienti ricoverati, due pazienti provengono da altra ULSS. Uno di questi ha effettuato il tampone nell’ULSS di residenza e poi trasferito al San Bortolo.

Le 4 persone senza sintomi e i familiari stretti sono in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute, seguiti costantemente dai servizi aziendali. I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolai