Il Coronavirus mette in isolamento la squadra dell'Hockey Trissino: positivo un tesserato

Il Gruppo Sportivo Hockey Trissino comunica che un proprio tesserato, giocatore della prima squadra, è risultato positivo in queste ore al test del Coronavirus.

"Il ragazzo - scrive la società in una nota - cui ovviamente vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione, è attualmente ricoverato in buone condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Tutta la squadra (giocatori e staff) è già in isolamento, in costante contatto con l’ULSS 8 Berica, e dovrà rimanerci fino al 13 Marzo. Si comunica che le attività della prima squadra (allenamenti e partite) sono sospese a tempo indeterminato, mentre prosegue regolarmente l’attività del settore giovanile. Sarà nostra premura tenervi aggiornati se ci saranno ulteriori novità e sviluppi".

