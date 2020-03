Coranavirus, colpiti padre e figlia: entrambi perdono la vita

Il virus li ha colpiti entrambi, purtoppo in maniera fatale. Vittorio Castagna, di 82 anni, e la figlia Roberta, di 50 anni vivevano assieme a Novale di Valdagno e la settimana scorsa erano stati ricoverati per Coronavirus. La malattia, tra la serata di mercoledì e giovedì mattina, li ha uccisi. E se già la giornata di mercoledì era stata triste per comunità di valdagnese con la morte di Vittorio, la prima vittima del paese, ieri mattina è arrivata la triste notizia della scomparsa della figlia. Il Sindaco ha così rinnovato il cordoglio ai famigliari.

Si fa più grave la conta dei contagi da COVID19 a Valdagno. Nella serata di giovedì, nel consueto bollettino comunicato dall'Ulss 8 Berica al Sindaco Giancarlo Acerbi, l'incremento risulta pari a 4 unità rispetto al giorno prima. Il totale si attesta così a 22 persone, 10 di queste sono ricoverate. Guardando alle fasce d'età i positivi sono così distribuiti: 7 over75, 6 tra i 60 e i 75 anni, 7 tra i 50 e i 60 anni e 2 tra i 30 e i 40 anni.

In paese mercoledì mattina è iniziata anche la distribuzione delle mascherine. I prodotti consegnati alla cittadinanza sono due, una mascherina monouso donata dalla Regione Veneto e una in cotone lavabile prodotta invece dal Gruppo Marzotto. La distribuzione porta a porta è affidata ai volontari della Protezione Civile ANA Valdagno, del Comitato Protezione Civile Valle Agno e della Comitato Croce Rossa Italiana di Valdagno.

I volontari consegnano nelle cassette postali e, dove non presenti, suonano il campanello avendo poi cura di effettuare la consegna nel rispetto delle distanze di sicurezza e indossando i DPI previsti. La consegna avviene per ciascun residente sopra i 5 anni. Va precisato che entrambi i prodotti non sono presidio medico chirurgico né dispositivo di protezione individuale.