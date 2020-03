Coronavirus, controlli post divieto: piovono denunce nel Bassanese

In poche ore, i carabinieri hanno denunciato 7 persone per violazione delle direttive emesse dall’Autorità, un reato punito dall’art. 650 del Codice Penale. Denunce che vanno a sommarsi a quelle scattate negli altri territori della provincia.

Due sono commercianti che hanno lasciate aperte le saracinesche oltre il limite orario fissato per le ore 18, due sono avventori dei due locali sanzionati e tre persone sono state fermate fuori del territorio di loro residenza, senza una comprovata necessità.

I due titolari degli esercizi commerciali, un bar ed una pizzeria di identificano nell’ordine in B.G. italiano 55enne e B.N. 33enne italiana, mentre i due avventori si identificano rispettivamente in F.F.O. brasiliano 37enne e C.C. 54enne italiano.

I clienti sono stati denunciati perché fuori dai loro comuni di residenza senza giustificato motivo. Oltre alla denuncia penale, per gli esercenti scatta la segnalazione al Prefetto per la sospensione dell’attività commerciale. Le altre persone deferite sono italiane, D.M.A. e R.V., rispettivamente 71 e 72 anni, a passeggio non nel loro comune ed un giovane che era andato a trovare la fidanzata P.E. 21enne.