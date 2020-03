Violazione del coprifuoco, in giro senza motivo: multa e denuncia

Arriva la prima denuncia per violazione del "coprifuoco", ovvero per non aver rispettato le disposizioni del decreto del Governo per il conteminento dell'epidemia di Covid-19. Nella serata di martedì, verso le 21:30, una pattuglia delle volanti ha intercettato un'auto in strada Marosticana con al volante un vicentino di 38 anni.

Il giovane, appena vista l'auto della polizia, ha fatto una repentina inversione di marcia verso il centro di Vicenza alontanandosi a velocità sostenuta. Inseguito dalla polizia, l'automobilista si è fermato nei pressi di ponte Marchese e ha dichiarato di aver cercato di eludere il controllo perché non aveva un valido motivo che ne giustificasse lo spostamento. Il vicentino è stato quindi denunciato per aver violato le disposizioni riguardandi l'emergenza sanitaria e multato per illeciti commessi alla guida del veicolo.

La polizia, nella corso della giornata ha controllato veicoli, persone e pubblici esercizi. In tre di questi gli agenti hanno riscontrato delle illecità che sono al vaglio per una possibile denuncia di violazione delle disposizioni.