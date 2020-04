Coronavirus, il lockdown non vale per spacciatori e balordi: bottiglie contro le finestre dei residenti

Un immigrato ubriaco inveisce contro i residenti del palazzo dopo un controllo dei carabinieri per reazione contro chi l'aveva segnalato. Subito dopo interviene un altro immigrato che scaglia due bottiglie verso i terrazzi del secondo e del terzo piano. Sono scene di un degrado sempre attivo nella zona di viale Milano. A testimoniarlo un video girato da alcuni residenti di via Firenze, dove il 7 febbraio è avvenuto il fatto, e pubblicato sulla pagina Facebook di Vicenza ai Vicentini

Il degrado della zona è ancora più visibile in questi giorni di lockdown, con continue segnalazioni di spaccio e di episodi di balordi ubriachi che girano per le strade senza problemi, in barba a qualsiasi decreto. La tensione in questo quartiere sta aumentando, con cittadini costretti a stare a casa e che dalle finestre vedono continuamente, impotenti, scene come quella di martedì. Sono decine ogni giorno le chiamate delle forze dell'ordine. A volte pusher e balordi vengono intercettati e multati ma, dopo il passaggio in questura, tornano esattamente nel medesimo angolo di strada.

Nel caso specifico, i due balordi ubriachi sono stati fermati dai carabinieri, intervenuti assieme alla polizia e, in segno di disprezzo, hanno strappato le multe davanti agli operatori delle forze dell'ordine. Uno degli inquilini dei palazzi di fianco ha perso la pazienza e ha lanciato una secchiata d'acqua in testa a uno dei due. L'immigrato che aveva lanciato le bottiglie è stato portato in questura ma è stato subito rilasciato, tornando a non rispettare il lockdown nello stesso tratto di strada.

