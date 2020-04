Coronavirus, controlli polizia locale: raffica di sanzioni nel weekend

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile sono state 270 le persone controllate nell'ambito dell'attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l'emergenza Coronavirus. Di queste 138 erano a piedi mentre 132 a bordo di veicoli.

Sono stati, invece, 61 gli esercizi pubblici e attività commerciali oggetto di verifiche.

Gli agenti hanno elevato complessivamente 52 sanzioni: 40 persone per spostamenti non giustificati (28 a piedi, 4 in auto, 8 in parchi chiusi), mentre 11 in quanto trovate prive del dispositivo di protezione (mascherina). Una sola violazione è stata, invece, riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.

Per quanto riguarda gli accertamenti effettuati venerdì 17 dalla polizia locale nelle vie cittadine e, con l’ausilio dei Carabinieri, in strada Marosticana e strada Padana Superiore verso Verona, sono state 139 le persone controllate. Di queste, 53 erano a piedi mentre 86 a bordo di veicoli; ammontano, invece, a 26 gli esercizi pubblici e attività commerciali oggetto di verifiche.

Gli agenti hanno sanzionato 17 persone. 12 pedoni sono stati trovati fuori dalla propria abitazione senza comprovate esigenze: uno di questi è stato sorpreso dalla polizia locale mentre acquistava cibo da asporto all'interno di un pubblico esercizio, che è stato sanzionato. Sono state 4, invece, le persone trovate prive del dispositivo di protezione (mascherina), mentre una persona è stata sanzionata in quanto a bordo di un veicolo senza giustificato motivo.

Sabato 18 aprile su 76 controlli, 37 hanno riguardato persone a piedi e 39 conducenti o passeggeri di veicoli. Sono 28, invece, gli esercizi pubblici e attività commerciali controllati. Gli agenti hanno sanzionato 20 persone: di queste, 5 pedoni e una persona alla guida circolavano sul territorio senza un giustificato motivo, 6 erano senza mascherina mentre 8 persone sono state trovate all’interno di parchi, chiusi con ordinanza del sindaco per mitigare il rischio di diffusione del Covid-19.

Domenica 19 aprile, infine, delle 55 persone controllate, 48 erano a piedi mentre 7 a bordo di veicoli; 7 gli esercizi pubblici e attività commerciali oggetto di accertamenti.

Le sanzioni elevate dagli agenti sono state 14: 2 a carico di conducenti di veicoli e 12 a pedoni, 11 dei quali si trovavano in giro senza un giustificato motivo, mentre uno era privo del dispositivo di protezione bocca e naso.