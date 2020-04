Ruba un monopattino elettrico, si schianta contro l'auto della polizia e fugge nel parco

Coronavirus o non coronavirus la microcriminalità è sempre in azione e i comportamenti risultano essere ancora più gravi in un momento in cui la maggior parte della popolazione vicentina resta chiusa in casa per rispettare il decreto di contenimento dell'epidemia da Coronavirus. È il caso dell'episodio accaduto lunedì alle ore 8 nei pressi dell'ospedale San Bortolo. Gli agenti delle volanti, in servizio di controllo, hanno notato un extra comunitario a bordo di un monopattino che, alla vista degli agenti, ha cambiato direzione per poi nascondersi dietro a delle vetture parcheggiate. In via Rodolfi i poliziotti hanno intimato l'alt all'uomo ma lui, oltre a sbeffeggiarli, ha puntato il monopattino conto l'auto di servizio, danneggiandola, per poi darsi alla fuga a piedi.

Inseguito dagli operatori, l'extracomunitario ha scavalcato il portone d'ingresso di Parco Querini. Raggiunto dagli agenti l'uomo ha continuato a vincolarsi fino a che non è stato caricato in auto e portato in questura. Lì è stato identificato in O.G., nigeriano di 27 anni senza fissa dimora che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione per il monopatino di marca Ninebot (per il quale è in corso la ricerca del proprietario) e sanzionato per la violazione del decreto sulle misure di contenimento del Covid-19.

Sempre nella giornata di ieri la polizia ha sanzionato tre persone per lo stesso motivo: K.D., del '69, O.D. del '96 e E.T. del '99. Circolavano tutti a piedi lontano dalla propria abitazione senza fornire giustificazioni plausibili. Infine prosegue anche l'attività della polizia locale di Vicenza che nella giornata di ieri ha effettuato 150 controlli a pedoni, veicoli ed esercizi commerciali a garanzia del rispetto delle disposizioni per contenere l'emergenza Coronavirus.

Sono stati fermati 49 pedoni e 91 veicoli. Inoltre i controlli hanno interessato 10 esercizi commerciali. Sono stati multati con 400 euro otto pedoni sorpresi nella maggior parte dei casi a passeggiare in centro storico senza una valida giustificazione. Nessuna sanzione, invece, per veicoli ed esercizi commerciali.

