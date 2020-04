Emergenza Covid: controlli in città, ancora pedoni senza mascherina

Sono stati 112 i controlli effettuati lunedì 27 aprile, dalla Polizia locale su pedoni, veicoli ed esercizi commerciali, nell'ambito dell'attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l'emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

Le persone controllate sono state 69, 25 delle quali a piedi e 44 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 43 esercizi pubblici e attività commerciali.

Gli agenti hanno elevato complessivamente 18 sanzioni: un automobilista è stato multato perché non aveva una giustificazione valida per circolare e 17 pedoni perché non avevano la mascherina.

Nessuna violazione è stata riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.