Coronavirus, controlli in città: in otto senza mascherina, 11 senza un valido motivo

Sono stati 190 i controlli effettuati mercoledì 22 aprile, dalla Polizia locale su pedoni, veicoli ed esercizi commerciali, nell'ambito dell'attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l'emergenza Coronavirus.

Le persone controllate sono state 140, 56 delle quali a piedi e 90 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 44 esercizi pubblici e attività commerciali.

19 le persone sanzionate, di cui 18 a piedi. Otto pedoni sono stati multati perché non avevano la mascherina; dieci perché camminavano per strada senza un valido motivo. Anche l'unico automobilista multato non aveva una giustificazione valida per circolare.

Nessuna violazione è stata riscontrata dagli agenti tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.