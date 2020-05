Coronavirus, assembramenti e mascherine non indossate: raffica di multe

Sono stati 142 i controlli effettuati ieri, mercoledì 6 maggio, dalla polizia locale su pedoni, veicoli ed esercizi commerciali, nell'ambito dell'attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni per contenere l'emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

Le persone controllate sono state 88, 15 delle quali a piedi e 73 a bordo di veicoli. Sono state, inoltre, compiute verifiche su 54 esercizi pubblici e attività commerciali.

Gli agenti hanno elevato complessivamente 14 sanzioni, tutte a persone a piedi: 2 in quanto prive di mascherina o dispositivi di protezione individuale, una per spostamento senza giustificato motivo, 11 per assembramento (6 in via Gandhi e 5 in via Bachelet) attualmente vietato dalle disposizioni anticontagio.

Nessuna violazione è stata riscontrata tra le attività commerciali e gli esercizi pubblici controllati.