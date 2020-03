Coronavirus, 1100 controlli: 47 i denunciati

Nelle ultime 48 ore le numerose pattuglie delle forze dell'ordine impegnate a controllare il territorio provinciale hanno identificato 1100 persone, fermate in auto o a piedi sulle strade di tutta la provincia berica.

Per 47 di essi è scattata la denuncia per non aver rispettato le disposizioni sulle misure di contenimento del coronavirus. Controllati anche 360 esercizi pubblici e per 5 di loro è stato avviato l'iter di chiusura fino a 30 giorni su ordine del prefetto.

Quattro persone sono state denunciate dalla polizia nella giornata di giovedì mentre i carabinieri di Altavilla Vicentina hanno fermato e denunciato una prostituta di 29 anni rumena e, nella giornata del 12 marzo la pattuglia di Barbarano Mossano ha denunciato un 46enne residente a Longare che è stato sorpreso a Barbarano Mossano poiché a suo dire voleva andare a pregare al convento dei frati di San Pancrazio.

I carabinieri del comando provinciale di Vicenza rendono noto che saranno intensificati i controlli nei confronti delle prostitute.