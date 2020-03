Decreto coronavirus, intensificati i controlli in città: più di 100 fermati e 9 denunciati

Oltre a quelli dei carabinieri, nella giornata di domenica ci sono stati controlli per il rispetto delle distanze interpersonali necessaria ad affrontare l'emergenza Coronavirus. Sono stati più di un centinaio le persone fermate da parte della polizia locale e dagli uomini della questura : 9 le persone denunciate.

Durante il servizio svolto nella giornata di ieri, la volante ha indagato in stato di libertà altre 6 persone che all’atto del controllo non avevano saputo giustificare compiutamente il motivo per cui erano uscite di casa.

Sono invece stati 107 i controlli effettuati dalla polizia locale domenica 15 marzo, sul rispetto delle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus. Ad essere controllati sono stati 47 veicoli, 15 persone e 45 esercizi pubblici e attività commerciali.

Gli agenti hanno denunciato tre persone, due delle quali circolavano sul territorio senza un valido motivo; il terzo, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato, invece, trovato all'interno di Park Fornaci, chiuso dallo scorso 12 marzo con ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione del Covid-19. Nel dettaglio, è scattata la denuncia penale per non aver rispettato il provvedimento dell'autorità a carico di E.G., italiana, residente in provincia di Vicenza, di 56 anni, e Z.Y., cinese, residente in città, di 50 anni.

Per quanto riguarda la persona trovata all'interno di park Fornaci, invece, si tratta di un 34enne originario del Gambia senza fissa dimora. Il giovane, trovato privo di documenti, è stato accompagnato dagli agenti al comando di contra' Soccorso Soccorsetto per procedere alla sua identificazione tramite fotosegnalamento. È stato, inoltre, denunciato ai sensi dell'art. 650 del codice penale per non aver rispettato il divieto di accesso ai parchi pubblici recintati e di stazionamento nelle aree verdi fino al 3 aprile come previsto dal provvedimento del sindaco di giovedì scorso.

«Intensificheremo i controlli in occasione dei mercati settimanali, attualmente aperti solo con banchi di generi alimentari – ha annunciato ilsindaco Francesco Rucco –. Verificheremo, in particolare, che siano rispettate le distanze interpersonali previste dai decreto ministeriale, sempre nell'auspicio che le limitazioni stringenti di questo periodo possano portare prima agli obiettivi di contenimento della diffusione del Coronavirus auspicati»







