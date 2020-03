Da chi va a potare le viti a chi ha litigato con la compagna: altre denunce per violazione decreto

Sono in tutto 11 le sanzioni e le denunce elevate da polizia e carabinieri nella giornata di lunedì a persone che non hanno rispettato la normativa sul contenimento del virus e che all’atto del controllo hanno saputo fornire valide giustificazioni sui motivi per cui erano uscite di casa. Sette sono state deferite all'autorità giudiziaria dalle volanti della questura, mentre altri 4 dai caranieri.

I militari di Vicenza, di Campiglia dei Berici e Noventa Vicentina nella giornata del 16 marzo 2020 e nel corso della notte, hanno denunciato un 57enne residente a Torri di Quartesolo controllato a bordo della propria autovettura in uscita dal casello autostradale dell’A31 nel comune di Albettone. L'uomo si giustificava asserendo che si stava recando a Barbarano Mossano in alcuni appezzamenti di terra di sua proprietà per potare le viti.

A Pojana Maggiore, invece, un 28enne ed un 26enne entrambi residenti in paese, sono stati sorpresi in un’area verde aperta al pubblico intenti a consumare una bevanda senza fornire un giustificato motivo oltre a non mantenere tra loro la distanza di sicurezza.

Infine, in città, un 44enne di nazionalità macedone residente a Thiene, alle ore 03.30 in viale Cricoli, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura riferendo di trovarsi al di fuori del comune di residenza poiché nei giorni scorsi a seguito di un litigio con la convivente si era allontanato dall’abitazione, quindi al momento senza una stabile dimora.