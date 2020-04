Ciclista in giro senza dispositivi di protezione: multato e denunciato

Anche nella giornata di venerdì e nel corso della mattinata, i carabinieri della compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.

In particolare a Camisano Vicentino, i militari, nel pomeriggio del 17 aprile, hanno indagato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, L.R, 65enne, residente in paese.

L’anziano, mentre stava percorrendo una via del comune in sella alla propria bicicletta senza indossare i previsti dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti in lattice o in alternativa portare al seguito gel igienizzante), si è dileguato nonostante l’intimazione a fermarsi. Il ciclista, fermato poco dopo, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e di consegnare ai militari un documento di identità. Per tale motivo è stato accompagnato in caserma dove veniva identificato. Sanzionato perché trovato all’esterno della propria abitazione senza giustificato motivo, al termine delle formalità di rito rimesso in libertà.

I carabinieri hanno inoltre sanzionato un 18enne, sempre residente a Camisano, controllato in prossimità della propria abitazione senza indossare i dispositivi di protezione individuale ed un 47enne, residente a Piazzola sul Brenta (PD) perché non ha fornito adeguata giustificazione sul fatto di essersi allontanato dal comune di residenza.

Nella mattinata di sabato, i militari hanno poi multato un 59enne residente in paese controllato in prossimità della propria abitazione senza indossare i dispositivi di protezione individuale.