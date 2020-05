A piedi senza guanti e mascherina, prima scappa e poi insulta i carabinieri

Nella giornata di domenica i carabinieri hanno fermato una persona che, a piedi, percorreva una via di Bassano del Grappa sprovvista di guanti e mascherina. L’uomo, inizialmente ha riferito di non essere a conoscenza degli obblighi di legge e poi, alla richiesta di declinare le proprie generalità, ha reagito allontanandosi dal controllo.

Raggiunto ed invitato nuovamente a fornire le proprie generalità, l’uomo si è mostrato sempre più agitato ed insofferente al controllo, criticando i militari per il loro comportamento ritenuto aggressivo e insultandoli. Solo successivamente, ha fornito i propri dati. P.S., italiano 40enne, è stato quindi sanzionato per violazione norme per il contenimento del coronavirus e denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità.