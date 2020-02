Coronavirus, 90 tamponi nel Vicentino: zero contagiati

L'ultimo bollettino rilascia dal Comune di Vicenza e che riguarda l'Ulls 8, quindi la città di Vicenza e la sua provincia, porta notizie positive per quanto riguarda il COVID-19, dopo il risultato sul tampone del 60enne di Albettone.

Negli ultimi tre giorni, tra gli ospedali di Noventa e Vicenza, sono stati effettuati 90 tamponi su altrettante persone, trenta al giorno. Tutte le analisi hanno dato risultato negativo.

Per quanto rigurda invece le disposizioni per far fronte all'emergenza sanitaria, il Comune di Vicenza, recependo l'ordinanza Regionale, ha rimarcato il fatto che nessun esercizio commerciale, fino al 1 marzo, può organizzare eventi nel territorio comunale eventi di qualsiasi genere, pena la denuncia penale. Tutte le manifestazioni, compresa la marcia della pace prevista per venerdì, sono quindi annullate.

I bar e i locali possono comuqnue rimanere aperti mentre discoteche, locali notturni e cinema devono restare chiusi. In città non è prevista la sospensione di mercati centrali e rionali così come rimane aperto il mercato coperto ortofrutticolo.

Per quanto rigurda lo sport, oltre al rinvio delle partite del Lane (Vicenza-Piacenza prevista per mercoledì e Reggiana-Piacenza per lunedì), sono vietate le manifestazioni sportive ma le piscine e gli impianti possono restare aperti per allenamenti.