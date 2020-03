Coronavirus: salgono a cinque le positività al tampone nel Vicentino, uno solo ricoverato

Un nuovo caso di contagio nel territorio Vicentino. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino emesso dall'Ulss berica alle 13 di lunedì 2 marzo. Sui 180 tamponi eseguiti sono dunque 5 i positivi, l'ultimo riguarda un paziente fuori Ulss ricoverato all'ospedale San Bortolo.

Quindi una persona che non è residente a Vicenza, che è in miglioramento, dimissibile in pochi giorni a cui farà poi seguito lìisolamento fiduciario a domicilio.

Gli altri casi già segnalati riguardano tre persone residenti in provincia (Chiampo, Agugliaro e Campiglia dei Berici) e uno fuori regione attribuito al cluster di Codogno.