Coronavirus, salgono a 191 casi in Veneto: tre i positivi nel Vicentino, uno fuori regione

AGGIORNAMENTO ALLE 12.30

Secondo l’ultimo bollettino dell’Ulss 8 sono quattro i casi positivi, in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute. “Ad ora non abbiamo ancora l'ufficialità sulla riapertura delle scuole, ne' su altre decisioni restrittive oltre l’1 marzo – afferma il sindaco del Comune di Vicenza a proposito dell’emergenza Coronavirus – Siamo in attesa di notizie certe da parte del governo. Non appena saremo a conoscenza di atti ufficiali li diffonderemo attraverso comunicati sul sito e sui social istituzionali”.



Secondo quanto riportato dal bollettino di aggiornamento COVID-19 emanato dall’Ulss 8 alle ore 11, i casi positivi ad oggi sono quattro. È stato individuato un ulteriore caso, relativo a un vicentino che lavora fuori provincia. Le quattro persone sono in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute, seguiti dai servizi aziendali. I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolai nel nostro territorio. I tamponi eseguiti sono 161, quelli negativi: 152 e in attesa 5. I tamponi eseguiti nella giornata del 28.02.2020 sono 5. Nessuno è stato ricoverato.

Per contribuire a contenere il diffondersi del virus, i cittadini sono invitati ad adottare i comportamenti noti da giorni, tra cui lavarsi di frequente le mani con soluzioni idroalcoliche, evitare il contatto con persone ammalate di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, non prendere farmaci antivirali né antibiotici se non prescritti dal medico, usare la mascherina solo se ammalati o in assistenza a malati.

L’Ulss invita, nel caso di situazione sospetta, a contattare telefonicamente il proprio medico di base. Se necessario, l’utente verrà invitato a contattare il numero verde 800 277 067 dove gli operatori inquadreranno la situazione specifica e proseguiranno al percorso più appropriato. Il ministero della Salute, inoltre, ricorda che i prodotti realizzati o provenienti dalla Cina non sono pericolosi e che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 11

Sono 191 le persone che ad oggi risultano contagiate, 40 in più rispetto al dato di venerdì pomeriggio. A riferirlo è la Regione Veneto.

Di queste 191, 109 sono pazienti asintomatici, 35 attualmente ricoverati e 11 in terapia intensiva. Sei sono i pazienti dimessi dagli ospedali e posti in isolamento fiduciario. Il cluster che ha registrato il maggior aumento, 13 casi, è Treviso. Mentre per quanto riguarda il Vicentino, il numero di persone risultate positive al tampone è fermo a 3.

Si tratta di persone asintomatiche, residenti tra Campiglia dei berici, Agugliaro e Chiampo e tenute in isolamento fiduciario.