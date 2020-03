Coronavirus, altri 373 contagi in Veneto: superati i 6400 casi, 258 i morti

Nuovo aggiornamento della Regione Veneto sui casi di contagio da Covid-19 registrati alle 8 di mercoledì.

In chiave regionale salgono a 6.442 casi, 17.159 sono le persone risultate positive e poste in isolamento domiciliare, 258 i decessi. La provincia maggiormente colpita rimane Padova (escluso Vò) con 1552 casi, a seguire Verona (1304) e Treviso (1177).

Nel Vicentino viene segnalato un incremento di 41 casi rispetto alla giornata di martedì per un totale di 824 casi, 2303 le persone poste in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in area non critica sono 36 all'ospedale di Santorso, 38 a Bassano, 20 ad Asiago, 66 a Vicenza, 19 a Noventa Vicentina, 6 a Valdagno. Quelli gravi, ricoverati in Terapia intensiva sono invece 10 a Santorso, 6 a Bassano e 25 al San Bortolo.

Infine, per quanto riguarda in decessi, si registrano altri due morti all'ospedale di Vicenza (16 totali) ed uno al nosocomio di Valdagno