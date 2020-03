Coronavirus, 744 contagi in Veneto: quattro nuovi casi nel Vicentino

Salgono a 744 i casi di positività al Coronavirus in Veneto, + 58 rispetto a domenica, 20 i decessi. A riferirlo è la Regione attraverso l'ultimo bollettino aggiornato alle 7.30 di lunedì.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza sono in totale 56 i casi quindi 4 in più rispetto a quanto registrato alle 17 dell'8 marzo. La provincia maggiormente colpita è Padova con 184 casi, 141 a Treviso e 133 a Venezia.

Per quanto riguarda i ricoveri, vengono segnalati 2 pazienti in più al San Bortolo, di cui uno in terapia intensiva, stazionaria la situazione ai nosocomi di Bassano del Grappa e Santorso.