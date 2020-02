Coronavirus, tre contagi nel Vicentino: infettati in isolamento fiduciario

Con un post sulla pagina ufficilae del comune, i sindaci dei comuni di Campiglia dei Berici e Agugliaro, segnalano alla cittadinanza che tra i 130 tamponi eseguiti nell'area dell'Ulss berica alla volta di giovedì, tre sono risultati positivi al Coronavirus e si tratta di persone che vivono nei loro territori. Infetti riconducibili al cluster di Vo' Euganeo, dove è stata registrata la prima vittima italiana del Coronavirus.

"Si tratta di una persona che presenta normali e lievi sintomi influenzali ed è in via di guarigione - spiega il sindaco di Campiglia dei Berici Massimo Zulian - Si trova presso la sua abitazione, assieme ai familiari conviventi, dove peraltro era rimasta anche nei giorni scorsi, ritenendo di aver contratto una leggera influenza. Il caso è riconducibile al focolaio di Vo' e non esiste pertanto alcun focolaio a Campiglia."

"Per il nostro Comune non cambia nulla - sottolinea - non ci sono limitazioni ulteriori rispetto a quanto già previsto nell'ordinanza del Ministero della Salute e nell'ordinanza sindacale del 25.02.2020. Le Autorità sanitarie ci hanno dato rassicurazioni: nessun allarme. Continuiamo a vivere e a mantenere i nostri rapporti, mettendo in atto le precauzioni indicate dal Ministero e dall'Ulss".

Sulla stessa linea il primo cittadino di Agugliaro. Anche questa persona è riconducibile al focolaio di Vo': "Le Autorità sanitarie ci hanno dato rassicurazioni: nessun allarme", ha sottolineato Massimo Borghettini.

Il terzo caso è stato segnalato a Chiampo dove anche il sindaco Matteo Macilotti ha voluto tranquillizzare i propri concittadini. La persona in questione sarebbe riconducibile al cluster lombardo e come gli altri due si trova in isolamento fidicuario nella propria abitazione ma non presenta alcun sintomo e sta bene.