Coronavirus, 5 nuovi positivi nel Vicentino e due decessi nelle ultime 24 ore

La provincia di Vicenza continua a mantenere una crescita contenuta dei contagio da Covid-19. Lo dicono i numeri diffusi dalle Ulss 7 e 8 e aggiornati alle 16 di lunedì 11 maggio. Se nell'area Pedemontana si registrano 5 nuovi positivi rispetto a domenica (per un totale di 1.558) in quella Berica non c'è nessun nuovo caso.

Per quanto riguarda i negativizzati, salgono a 736 (+3) nell'Ulss 8 e 929 in quella Pedemontana (+38).

Numeri in discesa anche per quanto riguarda i ricoveri 64 (-3) nei nosocomi che fanno riferimento all'Ulss 7 e 31 (-1) in quelli dell'area Berica.