Coronavirus, primo decesso a Vicenza

Primo caso di decesso in ULSS 8 Berica. Si tratta di una persona molto anziana, con più patologie, deceduta poco dopo la conferma della diagnosi. Lo rende noto la Ulss 8 con l'ultimo bollettino delle ore 18 di mercoledì.

Sul fronte contagiati, nell'Ulss 8 i tamponi positivi salgono a 46, due in più rispetto ai 44 di martedì mentre i ricoverati passano da 14 a 17, sette dei quali in terapia intensiva. Per la prima volta un paziente migliora e viene trasferito dalla rianimazione al reparto di Malattie Infettive.

I dati relativi all'Ulls 7 Pedemontana indicano 63 positivi e nove ricoverati.

(in aggiornamento)