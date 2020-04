Schiamazzi nella notte e spostamenti ingiustificati: otto sanzioni per violazione norme anti-Covid19

Anche nella giornata di giovedì e nel corso della notte i carabinieri di Vicenza hanno proseguito i controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.

Ad Altavilla Vicentina i militari hanno sanzionato quattro persone, due residenti a Vicenza, una a Creazzo e la quarta in paese che non hanno fornita adeguata giustificazione circa lo spostamento dalle rispettive abitazione.

A Vicenza nel corso della notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile sono invece intervenuti in un'abitazione di Borgo Berga, a seguito della segnalazione di alcuni residenti per disturbo della quiete pubblica, dove hanno identificato oltre ai due affittuari anche altre due persone, entrambe residenti in città, sanzionate perché non hanno fornito adeguata giustificazione circa lo spostamento dalle rispettive abitazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.