Coronavirus, primo caso nel Marosticense: oltre 1500 i positivi in Veneto

AGGIORNAMENTO ALLE 11

Salgono a 1595 i casi positivi al Covid-19 in Veneto. A riferirlo è la Regione Veneto attraverso l'ultimo bollettino aggiornato alle 7.30 di venerdì 13 marzo. Si è quindi registrato un aumento di 137 casi rispetto a giovedì.

A Vicenza sono 18 i nuovi casi segnalati, 141 in totale. La provincia con maggior numero di positività risulta essere Padova (441, escluso i domiciliati di Voò), a seguire Treviso (327), quindi Venezia (248) e Verona (210). Minore incidenza nelle province di Belluno (59) e Rovigo (16).

Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva, sono 11 al San Bortolo (+3 rispetto a giovedì), mentre i pazienti in area non critica son 11 a Santorso, 3 a Bassano e 13 a Vicenza.

Aumenta il numero dei decessi, 42 dal 21 febbraio, gli ultimi 2 sono registrati nuovamente nell'area di Treviso.

AGGIORNAMENTO ALLE 10

Tra i 1458 casi di positività al Coronavirus riscontrati al termine della giornata di giovedì, viene registrato il primo caso di positività a Marostica. "Ho appreso pochi istanti fa dal Direttore genereale dell'Ulss 7 Pedemontana, che nel comune di Marostica, un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19", dichiara il sindaco Matteo Mozzo.

"Al momento le sue condizioni non destano preoccupazioni - riferisce nella nota diffusa ai cittadini attraverso la pagina Facebook del Comune - non è stato richiesto il ricovero ospedaliero ma è attualmente tenuto in osservazione presso il suo domicilio".

"Dipende solo da noi se la situazione migliorerà o peggiorerà - sottolinea il primo cittadino - noi singoli individui possiamo salvaguardare la nostra salute e quella del prossimo rimanendo a casa e uscendo solo per le motivazioni indicate nel DPCM dell'8 marzo".

E ancora: "Nell'augurare una pronta ripresa al nostro concittadino, invito quindi la cittadinanza tutta ad un atteggiamento serio e responsabile senza alimentare allarmismi".