Cornedo, spaccata al negozio di moto: ladri speronati dai carabinieri

Spaccata con rocambolesco inseguimento dei ladri da parte dei carabinieri. Tre malviventi, col volto coperto da un passamontagna, sono entrati in azione ieri notte all'Hobby Moto r in via Monte Cengio a Cornedo, distruggendo la vetrina del negozio con un furgone rubato a Forlì. Il mezzo è stato lanciato ad alta velocità in retromarcia e ha sfondato i paletti di protezione del negozio e poi la vetrina.

Dopo essere entrati all'interno i ladri hanno portato via due fuoristrada e un enduro, tutte moto targate KTM, per poi caricarle nel furgone e fuggire sgommando. La spaccata è avvenuta poco prima delle 3 e i tre riescono a scappare prima dell'arrivo della guardia giurata ma non a eludere i carabinieri che li intercettano lungo la provinciale in direzione Montebello

Scatta l'inseguimento e i militari tamponano il mezzo costringendo i ladri ad abbandonarlo e a fuggire nelle campagne sfuggendo ai carabinieri forse con l'aiuto di un'altra auto condotta da un complice. Alla fine le moto recuperate sono state restituite al titolare del negozio.