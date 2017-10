Cornedo, sbanda contro cabina gas: automobilista in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18 di domenica, all’incrocio tra via Trieste e Garibaldi a Cornedo Vicentino, per un’automobilista che dopo aver perso il controllo del mezzo ha divelto una cabina di riduzione del gas metano, tranciando un tubo di media pressione.

L’uomo è stato preso in cura dal personale del suem 118 e portato in ospedale. I pompieri di Arzignano hanno tamponato la perdita e isolato la zona fino all’intervento dei tecnici della rete gas, che hanno chiuso a monte la conduttura per poter effettuare la riparazione.

Le operazioni di soccorso e la messa insicurezza della zona sono terminate dopo circa 3 ore.