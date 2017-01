Cornedo, mamma guida senza assicurazione e revisione: maxi multa davanti a scuola

Non pagava l'assicurazione dell'auto da un anno e aveva saltato ben due revisioni, ciò nonostante continuava a viaggiare a bordo della sua Toyota Yaris come nulla fosse.

Come riporta Il Giornale di Vicenza una mamma quarantenne di Cornedo sarebbe stata colta in fallo dal nuovo sistema di rilevamento "Targa system" e, lunedì mattina, intorno alle 8, gli agenti della locale Valle Agno l'avrebbero intercettata dopo che aveva accompagnato il figlio a scuola.



Per la donna sarebbero scattati il sequestro della vettura e una maxi multa da 1.300 eruro (850 euro per il mancato pagamento dell'assicurazione e 350 per le revisioni mancate).