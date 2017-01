Cornedo, incendio in garage: auto completamente distrutte dalle fiamme

I pompieri di Arzignano e Schio, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono intervenuti a Cornedo Vicentino per l'incendio divampato all'interno in un garage privato di via Giarette.

Le fiamme hanno completamente distrutto due autovetture parcheggiate all'interno. L'intervento è durato tre ore. I tecnici sono al vaglio per capire l'origine del rogo.