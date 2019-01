Incendio devasta baracche, scoppia una bombola: paura per le case vicine

Un boato e un'alta colonna di fumo visibile da molti metri di distanza. Un grosso incendio, verso le 13:30 di domenica in via San Martino (località Strambay) a Cornedo, ha coinvolto delle baracche in legno e metallo usate come deposito attrezzi. Il rogo ha intaccato anche delle bombole gpl, causando la deflagrazione di una o più di esse.

Le costruzioni hanno subito pesantissimi danni e le fiamme hanno rischiato di espandersi alle case vicine. L'intervento dei vigili del fuoco con tre mezzi da Arzignano, due da Schio e uno da Vicenza, ha evitato il coinvolgimento di altre abitazioni.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni le bombole sarebbero esplose mentre il propietario stava scaldando la baracca dove teneva gli animali. Non risulterebbe nessun ferito.

(Articolo in aggiornamento)