Cornedo, bimba di tre mesi muore in casa: disposta autopsia

Non ce l'ha fatta Jasmine, morta nella sua culla nella giornata si sabato in una casa di via Villaggio Famiglia a Cornedo vicentino. Aveva solo 3 mesi la piccola figlia di una coppia di genitori di origne indiana nata lo scorso novembre con una malformazione congenita al cuore.

Jasmine è stata operata il 19 novembre a Padova e sembrava che tutto fosse andato per il meglio. Invece, verso le 10 del mattino di sabato la mamma Dalji di 30 anni l'ha trovata immobile nella sua culla. Dopo aver chiamato il marito, un operaio di 38 anni, i genitori hanno allertato il 118 che hanno indicato all'uomo come effettuare le operazioni di primo soccorso in attesa del loro arrivo.

Arrivati sul posto i sanitari hanno cercato per un'ora di salvare inutilmente la piccola. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Valdagno che hanno informato la procura la qaule ha disposto l'autopsia per la bimba allo scopo di chiarire le cause della morte. Dopo i risultati giudice accerterà se possono sussistere responsabilità per i medici che avevano in cura la bambina.