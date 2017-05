Cornedo, 79enne all'altare con giovane fidanzata fermato dai figli

Chissà se basterà una riunione di famiglia per risolvere la questione andata in scena martedì nella sala delle cerimonie del municipio di Cornedo.



Secondo quanto riferisce Il Giornale di Vicenza, le nozze di uno stimato ex imprenditore 79enne sono state mandate a monte dall'intervento dei figli, arrivati inattesi all'evento. La promessa sposa è la 37enne Marija Zivkovic, che è riuscita a fare breccia nel cuore dell'uomo tanto da riportarlo all'altare, dopo il primo matrimonio finito qualche tempo fa.



La coppia, però, non aveva fatto i conti con gli eredi che fino a martedì non si erano fatti sentire, probabilmente perchè ingnari della cosa, ma sono accorsi proprio qualche minuto prima del "sì". Non ci sarebbe stata alcuna scenata e le nozze sarebbero state solo rimandate. Il futuro sposo si è detto certo che la cosa verrà risolta.