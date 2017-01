Cornedo, 65enne cade dal carro: è grave

Un 65enne stava caricando delle balle di fiene quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dal carro ferendosi gravemente. È accaduto giovedì mattina, a Cornedo Vicentino. A dare l'allarme la moglie.

Sul posto è atterrato l'elisoccorso che ha trasferito l'uomo all'ospedale San Bortolo dove si ricoverato in rianimazione.