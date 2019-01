Cori anti napoletani durante Prix Marola - Montebello diventano caso nazionale

A ridosso del caso internazionale di cori razzisti contro Koulibaly durante Inter - Napoli, anche i tifosi del Montebello, squadra di Prima categoria, si sono conquistati la loro fetta di "celebrità".

Era il 6 gennaio quando la partita fuori casa contro il Prix Marola vedeva gli ospiti imporsi per 4 a 1. La gioia dei tifosi ospiti si sarebbe malamente concretizzata in insulti anti napoletani, per il colore della divisa dei locali (bianco-azzurro).

L'arbitro Guiotto di Schio ha messo tutto a referto e la palla passa ora al giudice sportivo, che potrebbe anche usare la mano pesante. Nel frattempo l'episodio, riferito da Il Giornale di Vicenza, ha fatto il giro dei social network e dei portali di settore, tanto che la Digos potrebbe aprire un fascicolo.