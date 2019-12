Coppia ubriaca molesta i passanti in pieno centro, lui perde le staffe e minaccia i poliziotti 

Avevano alzato il gomito di parecchio e hanno cominciato a fare schiamazzi e importunare i passanti nella centralissima Corso Palladio, fino a che qualcuno non ha chiamato la polizia. Una pattuglia delle volanti, arrivata sul posto poco dopo la mezzanotte di sabato, ha rintracciato la coppia di ubriachi all'altezza del civico 80.

Protagonist, due vicentini, lui di 31 anni e lei di 36, entrambi sanzionati per ubriachezza. L'uomo, alla vista degli agenti, ha perso il controllo ed ha iniziato a offenderli e minacciarli. Il giovane è stato quindi accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà per minacce a pubblico ufficiale.