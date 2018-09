Coppia di uomini vuole sposarsi ma i documenti sono falsi e uno è irregolare

Si erano presentati in municipio per ultimare le pratiche per la loro unione civile ma una delle due carte di identità ha destato il sospetto dell'impiegato che, di conseguenza, ha avvisato la polizia locale.

Gli agenti, in borghese, hanno proceduto ad un ulteriore controllo che ha confermato i dubbi del dipendente comunale e la coppia è stata accompaganta al comando.

Dall'attività d'indagine svolta è emerso non solo che il documento era contraffatto, ma anche che l'intestatario, un cittadino straniero di nazionalità senegalese di 24 anni, senza fissa dimora in Italia, era irregolare con la posizione di soggiorno in territorio Italiano, poichè sullo stesso era pendente un provvedimento di allontanamento dall'Italia.

Veniva così denunciato per il reato di falsità materiale commessa da privato, uso di atto falso e invitato a presentarsi il giorno seguente presso la Questura di Vicenza ai fini dell'eventuale espulsione.

Anche l'altro uomo, un 46enne italiano residente nel Biellese, è stato denuciato all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Vicenza in concorso per i reati ascritti al giovane.