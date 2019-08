Coppia ubriaca in auto: lui denunciato, lei finisce in ospedale

Episodio quanto mai singolare in via Cattaneo a Vicenza nella notte tra mercoledì e giovedì. Gli uomini della questura, verso le 1:30 si sono recati sul posto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di una presunta lite, con un uomo che spingeva con forza una donna in auto.

All'arrivo gli agenti hanno trovato sui sedili posteriori di una Bmwuna coppia di quarantenni cinesi. I due erano completamente ubriachi: lui era seduto e sulle gambe aveva la donna in lacrime. Gli agenti hanno fatto scendere dall'auto l'uomo e hanno prestato soccorso alla donna, che non presentava segni di violenza ma era completamente ubriaca tanto da continuare a vomitare.

Nel frattempo il cinese ha iniziato a dare in escandescenze all'interno dell'auto della polizia dove era stato fatto salire: ha continuato a dare calci e pugni, danneggiato l'interno della vettura, fino a che gli agenti non hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino per riportarlo alla calma.

L'uomo è stato denunciato per danneggiamenti mentre la donna, portata in ospedale alla soglia del come etilico, sanzionata per ubriachezza.