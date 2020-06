Blitz delle forze dell'ordine, lavoratori in nero: sigilli a un locale

I carabinieri di Vicenza con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e agli agenti della questura di Vicenza, nella notte del domenica hanno proceduto ad un controllo nel locale pubblico “Cà di Dennis” in via Zamenhof n. 423 a Vicenza e il cui legale rappresentante è S. M., 30enne, residente a Thiene.

Durante il controllo, avvenuto alle ore 00.45 circa, erano presenti il direttore di sala, un 37enne, residente a Thiene e una decina circa di avventori. Le forze dell'ordine hanno identificato 2 lavoratori “in nero” sui tre presenti.

Al termine del controllo è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al pagamento della somma di 2mila euro e la relativa regolarizzazione del personale non in regola la cui violazione comporta la sanzione amministrativa di 7200 euro. Inoltre personale della questura ha contastato ulteriori sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2500 euro. Ulteriori accertamenti sono in corso per il mancato rispetto delle misure di prevenzione da infezioni Covid-19 ed inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.