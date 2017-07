Controlli sulle strade: ubriachi al volante e droga

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vicenza, durante questi ultimi giorni, nel corso di altrettanti controlli alla circolazione stradale hanno individuato due persone, rispettivamente la prima alla guida in stato di ebbrezza alcolica e la seconda con una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenuta per consumo personale.



Nel primo caso i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro della patente e conseguente denuncia alla Procura della Repubblica di un 30enne, residente a Monticello Conte Otto, sorpreso alle 2 in via Scolari mentre si trovava alla guida della propria autovettura con un tasso alcoolemico quantificato in 1.01 g/l.



Nel corso di altro controllo invece, effettuato verso le 21.30 in viale Crispi, uno dei passeggeri del veicolo fermato, un ragazzo 25enne, residente a Vicenza, è stato trovato in possesso di un grammo circa di cocaina detenuta per consumo personale e conseguentemente segnalato alla Prefettura di Vicenza.