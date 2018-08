Controlli sulle strade da parte dei Carabinieri: raffica di patenti ritirate

Raffica di denunce, negli ultimi giornubriachi e drogati al volante. Questo l'esito dei controlli nell'ambito dell'operazione Estate Sicura

I militari del Nucleo Radiomobile denunciavano in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e conseguente ritiro della patente di guida:

a) M.Q 36enne residente a Camisano Vicentino, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 0.98 g/l

b) A.S, 23enne di nazionalità serba residente a Vicenza, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.56 g/l;

c) M.P. 41enne residente a Mestrino, in provincia di Padova, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.65 g/l

mentre segnalavano quali assuntori di sostanze stupefacenti:

d) P.DL 43enne residente a Vicenza, trovato in possesso di gr. 15 di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

e) G.MS 25enne di nazionalità rumena, residente ad Altavilla Vicentina, trovato in possesso di gr. 4.5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana;

f) B.S 21enne di nazionalità indiana residente ad Arzignano, trovato in possesso di g. 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.