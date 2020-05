Controlli anti-droga: un espulso, stupefacente nella zona della chiesa di San Giuseppe

Nelle giornate del 1 e 2 maggio scorsi, la polizia ha svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio, legati al crontrasto di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla presenza ingiustificata sul territorio di soggetti extracomunitari. Impiegati sessanta operatori di polizia, comprensivi del Reparto prevenzione crimine del Veneto e dell’Unità Cinofila della Questura di Bologna.

I controlli si sono svolti nella zona di Campo Marzo e nelle aree ad essa limitrofe. Nella prima giornata, sono stati accompagnati in Questura alcuni soggetti per l’identificazione e le successive verifiche che hanno portato all'espulsione di uno straniero: B.P., 34enne del Gambia del 1986, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella giornata del 2 maggio sono stati inoltre effettuati altri controlli nella zona di viale Milano, che hanno portato al controllo e all'identificazione di alcuni soggetti che sono risultati essere avventori dei locali commerciali siti nelle vicinanze.

Nell’area limitrofa alla Chiesa di San Giuseppe, invece, con il contributo dell’Unità Cinofila di Bologna, è stato rinvenuto un quantitativo ingente di sostanze stupefacenti che veniva analizzato dalla Polizia scientifica e successivamente sottoposto a sequestro.