Controlli straordinari dei Carabinieri: denunciate sette persone

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vicenza e delle stazioni di Longare e Sossano, nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio di prevenzione organizzato nel capoluogo e nei restanti comuni del territorio di competenza, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria sette persone per violazioni varie, mentre due giovani sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nello specifico: R.P, 22enne residente a Vicenza, a seguito di un diverbio con un conoscente per futili motivi, veniva denunciato per minaccia aggravata dall’uso di un coltello; I.F 44enne residente a Sirmione, in provincia di Brescia e B.F 31enne e B.MA 21enne entrambi di nazionalità pachistana residenti a Milano sono stati denunciati in quanto autori di una truffa in concorso ai danni di un 30enne residente a Val Liona al quale richiedevano di effettuare, a loro favore, dei bonifici e ricariche di Postpay per un totale di 300 euro finalizzato all’acquisto di un autovettura che non veniva mai ceduta, oltre a rendersi irreperibili ad ogni chiarimento.

F.M 23enne residente a Grumolo delle Abbadesse, A.C. 43enne residente a Vicenza e K.B 23enne residente a Dueville nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire le “stragi del sabato sera”, sono invece stati sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica e pertanto denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza con conseguente ritiro delle patenti di guida.

G.G. 28enne e F.F. 23 enne entrambi residenti a Vicenza sono infine stati trovati in possesso rispettivamente di gr. 0.4 di cocaina e gr. 2 di hashish, detenuta per uso personale, e segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni .