Guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di stupefacenti: denunciati due vicentini

Due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, altre segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. E' questo il resoconto dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle stazioni di Barbarano e Mossano.

Durante un mirato servizio di contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza: S.B. 30enne residente a Vicenza, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2.11 g/l; M.L., 53enne, residente a Monticello Conte Otto sorpreso alla guida, a seguito di una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Ed infine N.S., 19enne residente a Vicenza ed L.B., 24enne di nazionalità gambiana in Italia senza fissa dimora, trovati in possesso rispettivamente di 5,2 e 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana nei pressi di piazza Vescovado.