Controlli straordinari nell'Altovicentino, minori fuori dalla comunità intenti a fare chiasso

La città di Thiene sarà oggetto di servizi preventivi di controllo straordinario del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri, finalizzati sia alla prevenzione che al contrasto dei reati per rassicurare maggiormente i cittadini.

L'attività, riguarderà le aree ritenute più a rischio, vista l’imminente ricorrenza della festa patronale, che ha fatto rilevare un aumento sostanziale delle presenze di avventori nel centro cittadino.

In particolare, martedì notte un gruppo di minori è stato notato a Thiene mentre, dopo essere stati alle giostre, era intento ad incamminarsi a piedi lungo la via, facendo chiasso. Tre di loro, tutti immigrati di seconda generazione residenti a Thiene, erano ragazzi già noti ai carabinieri per essersi resi autori di piccole rapine ai danni di altrettanti coetanei e, per questo, erano stati denunciati per poi essere sottoposti, alla misura cautelare del collocamento in comunità dedicate.

Negli ultimi sette mesi, tuttavia, sono stati solo cinque gli interventi di tale natura registrati e richiesti dai privati cittadini alla locale centrale operativa del 112, i cui esiti hanno sempre portato positivamente all’identificazione di altri minori che in varie occasioni sostavano, in maniera allegra, davanti al supermercato A&O di via Gorizia o nei pressi del teatro comunale. In tre casi, quattro ragazzi erano stati individuati dai militari di pattuglia, perché resisi responsabili di “taccheggio” all’interno del supermercato mentre uno di loro era stato contravvenzionato per ubriachezza molesta, peccato che la direzione dell’esercizio commerciale, non ha mai voluto sporgere querela nei loro confronti e quindi procedere in maniera più efficace.

L’impiego di questa task force è una prosecuzione di tutte le iniziative che i Carabinieri del comando provinciale di Vicenza hanno da tempo intrapreso per incrementare il livello di sicurezza percepita e l’efficacia del controllo del territorio.