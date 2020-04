Al lavoro con la patente falsa: denunciato 55enne

È stato fermato in SS Padana verso Verona alla guida di un furgone di proprietà di una ditta di trasporti locale, impegnata nella distribuzione della carta stampata ma la sua patente era falsa.

Nella notte tra lunedì e martedì, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, una volante della questura ha controllato il mezzo condotto da J.S., di nazionalità serba del 1965. L'uomo ha giustificato il proprio spostamento per esigenze lavorative, in qualità di dipendente ma, all'atto del controllo, ha esibito una patente di guida rilasciata dalle autorità slovene e in corso di validità. Le verifiche degli agenti hanno però riscontrato che il documento era falso e che a carico del 55enne c'era una precedente segnalazione per ritiro della patente.

Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo e riconsegnato alla ditta il cui titolare ha dichiarato di aver volontariamente affidato il mezzo di trasporto al soggetto non essendo a conoscenza della falsità della patente di guida. Il serbo è stato indagato in stato di libertà per guida con patente falsa e sanzionato per non aver mai conseguito il documento di guida.