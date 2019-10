Controlli dei Nas al bar, ma trovano un panetto di hashish

Alla fine c'è ricascato e per S.R., titolare del The Top in via Dalla Chiesa a Sarcedo è partita un'altra denuncia per spaccio di stupefacenti. Il bar era già balzato agli onori di cronaca lo scorso dicembre quando i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Thiene, al termine delle indagini già coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, avevano rinvenuto e sequestrato droghe di diverso tipo.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Braganze unitamente a quelli del NAS di Padova, hanno effettuato un controllo igienico sanitario presso il locale. I militari, avendo però notato un certo nervosismo del titolare, già noto alla forze dell’ordine per problemi di droga, hanno approfondito i controlli con una perquisizione d’iniziativa rinvenendo un panetto di hashish dal peso di 100 grammi, 2 bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi di droga.