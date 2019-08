Movida valdagnese "sotto la lente" dei carabinieri: 12 su 21 sono lavoratori "in nero"

Sette locali controllati, quattro titolari denunciati ed elevate sanzioni per oltre 46mila euro. E' questo l'epilogo dei controlli effettuati dai carabinieri del comando della Compagnia di Valdagno nei locali della movida più frequentati del centro cittadino, allo scopo di verificare il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, sanità e tutela dei lavoratori.

Nello specifico, il NIL di Vicenza ha rilevato, oltre alla presenza di numerosi dipendenti «in nero» (12 su 21) anche, in alcuni casi, la mancanza del documento valutazione rischi, l’inosservanza, da parte dei titolari, delle norme sanitarie a tutela dei lavoratori, la mancata formazione dei dipendenti, l’omessa informazione sui rischi del luogo di lavoro. Da questi controlli sono scaturite le 4 denunce in stato di libertà e 41.173 di contravvenzioni.

I Nas hanno rilevato una serie di inottemperanze di natura amministrativa ma anche, in un caso, delle carenze igienico sanitarie a cui, oltre alla sanzione pecuniaria, è seguita la segnalazione alla USL per la verifica delle sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento dell’autorizzazione sanitaria del locale. Sono state elevate contravvenzioni per un importo di 5mila euro.